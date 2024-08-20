На Южном Урале ускоряется инфляция

В Челябинской области зафиксировали ускорение инфляции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в июле текущего года годовая инфляция в регионе выросла до 7,5% после 7,03% в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Екатеринбурге задержали мигранта, который приставал к 12-летней девочке на остановке
- Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День»
- В Госдуме анонсировали запрет на заработки в России для музыкантов-иноагентов
Свежие комментарии