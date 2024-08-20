На Южном Урале ускоряется инфляция

В Челябинской области зафиксировали ускорение инфляции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в июле текущего года годовая инфляция в регионе выросла до 7,5% после 7,03% в июне.