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Спички - не игрушка

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Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Поляков напугало заявление Путина о контингенте иностранных войск. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press    Выступление Владимира Путина об иностранном контингенте в зоне боевых действий взбудоражило Польшу.

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