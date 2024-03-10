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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард с «минус 37» – 2-й в списке худших игроков НХЛ по полезности. У него «минус 1», 5 бросков и хит за 21:43 против «Вашингтона»

18-летний нападающий «Чикаго» завершил игру против «Вашингтона» (1:4) с показателем полезности «минус 1».

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