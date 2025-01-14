Актриса Ирина Пегова назвала Евгению Добровольскую своим учителем. Пегова напомнила, что Добровольская помогала ей в первое время после прихода в МХТ и передавала ей роль Маши в спектакле Олега Ефремова «Чайка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии