Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В молдавском учебнике по истории Сталинградскую битву называют катастрофой

В молдавском учебнике по истории Сталинградскую битву называют катастрофой

Новый молдавский учебник по истории для старших классов, который описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет «катастрофой» Сталинградскую битву, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Nata
Мои родные пережившие годы войны в Беларуси, вспоминали, что были очень удивлены нищетой румынских оккупантов. Почти поголовно у рядового состава не было нижнего белья, от слова совсем или были лишь одни штаны - и нижние, и верхние . Сейчас можно сказать, видя выкрутасы их политиков, что нищета  там не только в финансовом или бытовом смысле, а наследственная умственная.
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