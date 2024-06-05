Frore Systems показала iPad Pro с ультразвуковыми кулерами — мощность процессора подн...

Frore Systems показала iPad Pro с ультразвуковыми кулерами — мощность процессора поднялась более чем на 50 %На крупнейшей выставке электроники Computex 2024 в Тайбэе калифорнийский стартап Frore Systems продемонстрировал несколько своих новейших разработок в области активного охлаждения электронных устройств.