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Патриарх Кирилл о смертной казни: РПЦ не выступает против ее снятия

Патриарх Кирилл о смертной казни: РПЦ не выступает против ее снятия

Он подчеркнул, что, хотя Иисус был казнен, апостолы не критиковали это наказание как недопустимое. Однако сам Патриарх Кирилл, несмотря на позицию церкви, выступает за сохранение моратория на смертную казнь.

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