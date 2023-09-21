Царьград

5 890 подписчиков

Ереван бросил камень в сторону России: Армения запросила миссию ООН

Ереван бросил камень в сторону России: Армения запросила миссию ООН

МИД Армении потребовал ввести миротворческую миссию ООН.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время заседания Совета безопасности ООН по Карабахскому кризису потребовал от Организации Объединённых Наций ввести миротворческий контингент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх