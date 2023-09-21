Ереван бросил камень в сторону России: Армения запросила миссию ООН

МИД Армении потребовал ввести миротворческую миссию ООН.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время заседания Совета безопасности ООН по Карабахскому кризису потребовал от Организации Объединённых Наций ввести миротворческий контингент.
МИД Армении потребовал ввести миротворческую миссию ООН.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время заседания Совета безопасности ООН по Карабахскому кризису потребовал от Организации Объединённых Наций ввести миротворческий контингент.
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