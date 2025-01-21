Захарова: доказательством свободы слова будет аккредитация журналистов РФ

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о свободе слова в Европе, предложив Берлину предоставить аккредитацию российским журналистам взамен ранее выдворенных.
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