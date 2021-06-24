В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат

В ОМВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление от представителя учреждения, осуществляющего социальные выплаты населению, о том, что жительница города Светлограда получала пенсию по инвалидности.
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