Происшествия

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат

В ОМВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление от представителя учреждения, осуществляющего социальные выплаты населению, о том, что жительница города Светлограда получала пенсию по инвалидности.

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