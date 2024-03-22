Смертельная связь: пластиковое загрязнение и климатические изменения

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило неразрывную связь между глобальным потеплением и пластиковым загрязнением, образующую «порочный круг», в котором каждая проблема усиливает другую.
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