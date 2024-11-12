Женщина решила продать своего новорожденного ребенка на аукционе

Фото: warball.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что жительница США, 21-летняя Джунипер Брайсон, оказалась в центре скандала после того, как попыталась продать своего новорожденного сына на импровизированном аукционе.
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