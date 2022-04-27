Макдэвид набрал 122 очка в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него еще 2 игры, рекорд Кучерова для XXI века – 128

Макдэвид набрал 122 очка в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него еще 2 игры, рекорд Кучерова для XXI века – 128

Коннор Макдэвид набрал 122 очка в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. «Эдмонтон» обыграл «Питтсбург» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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