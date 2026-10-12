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Орловские новости

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Из Орловской области вывезли 1,1 миллиона тонн зерна

Из Орловской области вывезли 1,1 миллиона тонн зерна

За последние девять месяцев из Орловской области вывезли больше 1,1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки — это почти на 44% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Россельхознадзор региона.

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