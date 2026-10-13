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Покров 2026, когда идти в церковь, 13 или 14 октября

Покров 2026, когда идти в церковь, 13 или 14 октября

14 октября православные христиане в России отметят один из самых любимых и почитаемых осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

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