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Проект "Курск. Герои": новая инициатива для ветеранов СВО в регионе

Проект "Курск. Герои": новая инициатива для ветеранов СВО в регионе

В Курской области запускается проект "Курск. Герои", продолжение инициативы "Время героев". Проект, объявленный губернатором Александром Хинштейном, помогает участникам Специальной военной операции пройти переподготовку и найти работу на ответственных должностях.

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