В России 2 августа отмечают День ВДВ

В этот день в 1930 году в нашей стране были созданы Воздушно-десантные войска. Эта памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии