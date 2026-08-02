В России 2 августа отмечают День ВДВ

В этот день в 1930 году в нашей стране были созданы Воздушно-десантные войска. Эта памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами.