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Газета.ру

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В России 2 августа отмечают День ВДВ

В России 2 августа отмечают День ВДВ

В этот день в 1930 году в нашей стране были созданы Воздушно-десантные войска. Эта памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами.

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