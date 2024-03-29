Дубль Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Калгари», у канадцев дублем отметился Кузьменко

«Сент-Луис Блюз» на домашней арене забросил пять шайб в ворота «Калгари». В Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз».
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