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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)

«Реал» сделал  Винисиусу Жуниору новое предложение по контракту. Как сообщает The Athletic, на сегодняшней встрече генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат предложили стороне бразильца улучшенное соглашение, которое «отражает важность игрока для команды и проекта».

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