Ускоритель GPU D-series рассчитан на обработку запросов к большим языковым моделям и использует память LPDDR5X вместо специализированной видеопамяти HBM или GDDR7 Intel представила ускоритель GPU D-series, ранее известный под кодовым названием Crescent Island, с объёмом памяти до 480 ГБ.
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