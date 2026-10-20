Ускоритель GPU D-series рассчитан на обработку запросов к большим языковым моделям и использует память LPDDR5X вместо специализированной видеопамяти HBM или GDDR7 Intel представила ускоритель GPU D-series, ранее известный под кодовым названием Crescent Island, с объёмом памяти до 480 ГБ.