Капризов вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов возглавил бомбардирскую гонку НХЛ. Капризов имеет в активе 34 (13 + 21) очка после 19 матчей и делит первое место с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.
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