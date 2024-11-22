RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фа...Бербок назвала Ро...
  • Сергей Oблезов
    Это уже превращается в бахвальство! Скромность украшает человека, зачем лишним знать историю происхождения этой игрушки!Путин: ракета «Ор...
  • Андрей Шишинов
    Хозяин из госдепа приказал- "до последнего украинца".NV: на Украине ра...

Капризов вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Капризов вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов возглавил бомбардирскую гонку НХЛ. Капризов имеет в активе 34 (13 + 21) очка после 19 матчей и делит первое место с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх