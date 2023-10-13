Сирия поддержала палестинцев и предостерегла Израиль

Решение, которое приняло палестинское сопротивление для защиты прав палестинцев поддерживает Сирия, предостерегая Израиль от попыток расширить конфликт от палестинских земель до других стран Ближнего Востока, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад 13 октября в рамках совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана.
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