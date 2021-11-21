В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Кировского городского округа провели рейдовое мероприятие на улицах Новопавловска для того, чтобы напомнить несовершеннолетним пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи проезжей части.
Сотрудники Госавтоинспекции Кировского городского округа провели рейдовое мероприятие на улицах Новопавловска для того, чтобы напомнить несовершеннолетним пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи проезжей части.
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