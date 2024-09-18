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Шиитские группировки Ирака ударили по цели в Израиле

Шиитские группировки Ирака ударили по цели в Израиле

Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе «Исламского сопротивления» сообщили, что нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по цели в Хайфе на севере Израиля, пишет РИА Новости.

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