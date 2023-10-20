Барри Кеоган стремится в высшее общество

Трейлер фильма «Солтбёрн» (Saltburn) представили 19 октября 2023 года MGM и Amazon Studios. InterMedia напоминает, что в центре сюжета бедный студент Оксфорда Оливер Квик (Барри Кеоган), который отчаянно не вписывается в мажорную тусовку своего колледжа.