Лидер киевского режима Владимир Зеленский оказался неспомобен принять решение о том, с кем из глав западных держав ему стоит создать крепкие союзнические отношения после того, как в президентской гонке Соединённых Штатов Америки победил Дональд Трамп.
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