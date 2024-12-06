Десятков: завершена отделка в восточном вестибюле станции «Каширская»

Специалисты уложили гранитный камень и смонтировали освещение в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Каширская» БКЛ метро, рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
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