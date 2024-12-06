Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elvyra Jariomenko
    Крму ты в России нужна. Сиди уже там и заливай дальше свои мозги.Телеведущая Татья...
  • Т Н
    А что с остальными?Российский айтишн...
  • Сергей Карабухин
    ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВМЕСТЕ МЫ – СИЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Стивен Сигал поже...

Десятков: завершена отделка в восточном вестибюле станции «Каширская»

Десятков: завершена отделка в восточном вестибюле станции «Каширская»

Специалисты уложили гранитный камень и смонтировали освещение в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Каширская» БКЛ метро, рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх