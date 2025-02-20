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Царьград

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"Зеленскому нужны советники поумнее": Вице-президент США раскритиковал Киев за подход к Трампу

"Зеленскому нужны советники поумнее": Вице-президент США раскритиковал Киев за подход к Трампу

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс раскритиковал нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского за его подход к лидеру США Дональду Трампу.

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