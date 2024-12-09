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В Казахстане увеличили до 10 лет максимальный срок самозапрета на участие в азартных играх

Казахстанцы смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок до 10 лет. «Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев, теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет», – сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

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