Повышение пенсий под вопросом? Что говорит глава НКСС

Пока точно неизвестно, будет ли пенсионерам в этом году существенно увеличена пенсия, и ситуация прояснится в марте, когда будет принято решение по этому поводу, заявила глава НКСС Елена Цыбырнэ в эфире телеканала TV8.
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