Лавров ответил русской пословицей на угрозы в адрес Путина

Сергей Лавров ответил русской пословицей на угрозы Киева в адрес Путина.Не успел утихнуть скандал с главой ГУР Украины Кириллом Будановым, который призвал убивать всех русских, как тут же в аналогичную ситуацию попал его заместитель Вадим Скибицкий.