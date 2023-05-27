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Лавров ответил русской пословицей на угрозы в адрес Путина

Лавров ответил русской пословицей на угрозы в адрес Путина

Сергей Лавров ответил русской пословицей на угрозы Киева в адрес Путина.Не успел утихнуть скандал с главой ГУР Украины Кириллом Будановым, который призвал убивать всех русских, как тут же в аналогичную ситуацию попал его заместитель Вадим Скибицкий.

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