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В Киеве объявили, что выборы президента Украины пройдут в марте 2024 года

В Киеве объявили, что выборы президента Украины пройдут в марте 2024 года

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение провести на Украине президентские выборы 31 марта 2024 года.

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