Украинские спецслужбы устроили перестрелку между собой в Киеве

В киевском микрорайоне Березняки произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают украинские СМИ.
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