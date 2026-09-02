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Украинские спецслужбы устроили перестрелку между собой в Киеве

В киевском микрорайоне Березняки произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают украинские СМИ.

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