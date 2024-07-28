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Всё о разводах

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От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века

От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века

Недавно в одном мужском паблике требовали выдать медаль многодетному отцу. Так-то ничего удивительного в этом нет, я полностью за то, чтобы государство выделяло и материально стимулировало многодетные семьи.

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