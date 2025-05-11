В Госдуме предложили включить полис ОСАГО в стоимость аренды самокатов

Он будет страховать ответственность и покрывать ущерб жизни и здоровью по вине пользователя СИМ Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамоката, передает ТАСС.
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