В Госдуме предложили включить полис ОСАГО в стоимость аренды самокатов

Он будет страховать ответственность и покрывать ущерб жизни и здоровью по вине пользователя СИМ Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамоката, передает ТАСС.