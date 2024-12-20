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Хм, к чему бы это?

Хм, к чему бы это?

В США пишут, что якобы тысячи птиц покидают Нью-Джерси, где наблюдалась самая большая концентрация таинственных дронов.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Один упал, оказалось местный.
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