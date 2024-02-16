Более миллиарда рублей выделят на ремонт дорог в Новосибирске

По нацпроекту «БКД» в Новосибирске отремонтируют 19 километров дорог. Более миллиарда рублей из бюджетов Новосибирской области и Новосибирска запланировано на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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