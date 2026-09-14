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Минобороны Британии подтвердило гибель на Украине второго кадрового военного

Минобороны Британии подтвердило гибель на Украине второго кадрового военного На Украине погиб очередной военнослужащий армии Соединённого королев.

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