Захарова расскажет подробности о ситуации с мигрантами на финской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ночь на среду, 22 ноября, сообщила, что на брифинге расскажет подробности о ситуации, сложившейся мигрантами, застрявшими на российско-финской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии