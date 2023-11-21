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Захарова расскажет подробности о ситуации с мигрантами на финской границе

Захарова расскажет подробности о ситуации с мигрантами на финской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ночь на среду, 22 ноября, сообщила, что на брифинге расскажет подробности о ситуации, сложившейся мигрантами, застрявшими на российско-финской границе.

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