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РБК-Украина: в Одессе слышны взрывы

РБК-Украина: в Одессе слышны взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина. Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время сигнал воздушной тревоги звучит в 10 украинских регионах: в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Все таки пришла и туда ответка за их бесчинства в доме профсоюзов...И так всегда бывает с теми , кто такие зверства у себя на самотек пускает... Не захотели  справедливость восстановить  сами, посчитав это обузой? Но за все плохое в своей жизни всегда надо, увы, отвечать. Иного не бывает...
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