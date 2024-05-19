РБК-Украина: в Одессе слышны взрывы

Влад Владимиров

Все таки пришла и туда ответка за их бесчинства в доме профсоюзов...И так всегда бывает с теми , кто такие зверства у себя на самотек пускает... Не захотели справедливость восстановить сами, посчитав это обузой? Но за все плохое в своей жизни всегда надо, увы, отвечать. Иного не бывает...