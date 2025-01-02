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СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области

СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении четырех боевиков 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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