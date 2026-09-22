В торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидировали открытое горение

В торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидировали открытое горение. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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