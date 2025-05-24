В Зеленодольском районе Татарстана пресекли незаконную добычу водных биоресурсов

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нерест» задержали гражданина, осуществлявшего незаконный лов водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова.
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