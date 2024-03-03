IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCM Компания IBM объявила о том,...

IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCMКомпания IBM объявила о том, что новейшие серверные флеш-накопители FlashCore Modules четвёртого поколения (FCM4) получили встроенную систему защиты от вредоносного ПО, работающую на уровне прошивки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)