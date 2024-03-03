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IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCM Компания IBM объявила о том,...

IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCM Компания IBM объявила о том,...

IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCMКомпания IBM объявила о том, что новейшие серверные флеш-накопители FlashCore Modules четвёртого поколения (FCM4) получили встроенную систему защиты от вредоносного ПО, работающую на уровне прошивки.

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