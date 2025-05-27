В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.