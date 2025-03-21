20 марта 2025 года сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области приняли участие в проведении регионального семинара «Пропаганда и распространение наркотических средств и психотропных веществ в молодёжных субкультурах», который организован на базе СОШ № 4 города Рассказово.
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