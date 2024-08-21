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RT Russia

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Медведев заявил, что Россия чуть не угодила в переговорный капкан

Медведев заявил, что Россия чуть не угодила в переговорный капкан

Россия чуть не угодила в переговорный капкан, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. «Существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А с кем это наши переговорщики хотели договариваться?  С фашистами? Так наш народ не давал такого согласия. Хитрожопые политики за спиной народа ведет двойную игру. Нам думать надо когда выбираем политиков.
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18 час.
АЮ
Александр Юткин
У нас по факту правят нувориши. О чем пеклись наши мудрецы? Об уничтожаемом русском населении? Щас! О сохранности трубопроводов. Нувориши уже начали рявкать: - Мол, хватит! Наши назначенцы пока бубнят «не проведешь!». А что им остается? Народ встал на дыбы. И не за Кремль или Белый дом. За Родину! Она в опасности.
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18 час.

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