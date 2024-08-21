Медведев заявил, что Россия чуть не угодила в переговорный капкан

А с кем это наши переговорщики хотели договариваться? С фашистами? Так наш народ не давал такого согласия. Хитрожопые политики за спиной народа ведет двойную игру. Нам думать надо когда выбираем политиков.

АЮ

Александр Юткин

У нас по факту правят нувориши. О чем пеклись наши мудрецы? Об уничтожаемом русском населении? Щас! О сохранности трубопроводов. Нувориши уже начали рявкать: - Мол, хватит! Наши назначенцы пока бубнят «не проведешь!». А что им остается? Народ встал на дыбы. И не за Кремль или Белый дом. За Родину! Она в опасности.