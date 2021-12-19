Berg PRESS

407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НЕТУ Mailru Агента
    Столтенбергу понравится, когда уменьшится безработица в Мексике, потому что мы примем её в СНГ и ОДКБСатановский расск...
  • Валентин Щербаков
    Надо этой нацистке запретить въезд на территорию РОССИИ.Министр обороны Г...
  • Дмитрий Марченко
    вопрос не в том что участие трансов в конкурсах не значит победу, а в том что это Реклама трансов... пока что реклама...ABC News (США): в...

Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Российская сторона исходит из того, что Североатлантический альянс не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх