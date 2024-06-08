Минюст США сообщил о екатеринбуржце, который поставлял боеприпасы из США в РФ

Минюст США сообщил о екатеринбуржце, который переправлял боеприпасы из Америки в РФ. Дмитрий Тимашев, имевший двойное гражданство, признал вину в сговоре с целью экспорта частей огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов, пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на иностранное министерство юстиции.