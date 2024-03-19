ООН: массовые смерти от голода в Газе практически неизбежны

Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода. Без немедленного прекращения огня и притока поставок массовые смерти в регионе становятся практически неизбежными, сообщает Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).
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