ООН: массовые смерти от голода в Газе практически неизбежны

Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода. Без немедленного прекращения огня и притока поставок массовые смерти в регионе становятся практически неизбежными, сообщает Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).